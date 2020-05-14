محافظ بني سويف يشكر شركة للخدمات التكنولوجية لدعمها للمنظومة الصحية

أعرب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن شكره وتقديره للمهندس أسامة حسن رئيس مجلس إدارة شركة أورجينال للحلول والخدمات التكنولوجية لقيام الشركة بدعم المنظومة الصحية بمستلزمات طبية ووقائية، في إطار دعم جهود المحافظة في تنفيذ الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا، مؤكدا أن المجتمع المدني سواء جمعيات أهلية أو قطاع خاص، شريك أساسي وفاعل في مساندة جهود الحكومة في مجابهة الأزمات والدفع بالجهود والمشروعات التنموية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بوفد من الشركة برئاسة المهندس أسامة حسن، وفي حضور الدكتور عاصم سلامة نائب و بلال حبش نائبي المحافظ، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.وشملت قائمة الدعم، 500 كاشف حرارة، 5000 ماسك (كمامة) N95 ، 520 ملابس واقية، و2000 جونتى طبي، و 1000نظارة واقية، و1500 طاقم اختبار.