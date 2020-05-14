محافظ بني سويف يكرم بعض أسر الشهداء و9 ممرضات متعافيات من كورونا

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، عددا من أسر شهداء القوات المسلحة من أبناء المحافظة، و9 ممرضات بعد تعافيهن من فيروس كورونا، وذلك بالفعاليات التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المحافظة، في إطار دعم المرأة والأسرة السويفية في ظل الظروف الراهنة.

حضر التكريم، العقيد وليد الشحات المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، نيرمين محمود مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، عدد من عضوات المجلس القومي للمرأة : لمياء العربي، شيماء كرم، وحضور عدد من قيادات الصحة ضم: الدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي، والدكتورة أحمد بغدادي مدير الطب العلاجي والدكتور إبرام ماجد مدير مستشفى الصدر، والدكتور وليد عبده مدير مستشفى الحميات، والدكتورة مها حسن مدير إدارة التمريض، والدكتورة دعاء ثابت نقيب التمريض.

وفي كلمته، أكد محافظ بني سويف أن مصر تخوض أكثر من معركة وحرب، حيث تخوض حربا لاقتلاع جذور الإرهاب الأسود الغاشم، ويجود أبناؤنا من القوات المسلحة والشرطة بأغلى ما يملكون، فتحية اعزاز وتقدير وعرفان لشهدائنا الأبرار وأسرهم، مشيرا إلى أن المعركة الثانية التي تخوضها مصرنا هي مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا العالمية، وأبطال هذه المعركة هم جيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض وكل العاملين بالمنظومة الصحية في تلك الفترة العصيبة التي يمر بها العالم بأكمله، وذلك بجانب معركة أخرى وهي معركة التنمية التي تواصل فيها الدولة المشوار والعمل ليل نهار من أجل تنمية شاملة ومستدامة.وجدد محافظ بني سويف تهنئته لتمريض مصر بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، مؤكدا أن التمريض لا يقتصر دوره فقط على عمله بالمنظومة الصحية كركيزة وعنصر أساسي من مكوناتها،.بل يمتد للمجتمع بأكمله، معربا عن تقديره لعناصر المنظومة الصحية بالمحافظة سواء أطباء أو تمريض أو فنيين وإداريين، مؤكدا أن كل المنظومة الصحية أبطال ويستحقون التكريم.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، عن شكره وتقديره للدعم المتواصل من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم للمنظومة الصحية، خاصة في ظل تلك الظروف، مؤكدا أن كل الأطقم الطبية تعمل من منطلق المسؤولية المجتمعية والوطنية والمهنية والإنسانية، ومؤكدا أن المحافظة بقيادة المحافظ الذي يدخر جهدا في دعم منظومة العمل وبإخلاص وتفاني الأطباء والتمريض سنمر من الأزمة.