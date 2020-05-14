وزير النقل: 20 جرار قطار جديد في طريقهم لمصر قادمين من أمريكا

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات عن التعاقد على 20 جرار سكة حديد، وهم في طريقهم للوصول لمصر وتم شحنهم من أمريكا الشهر الماضي وسيصلون آخر الشهر الحالي وبذلك أصبح لدينا 50 جرار جديد، وقبل 30/6 القادم سيتم التعاقد على 20 جرار جديد، ولم يصبح لدينا مشكلة بالجرارات الفترة الحالية.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤلتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، فيروس كورونا درس لوزارة النقل للتحرك والإعتماد على نفسها وإمكانياتها، ويتم رفع كفاءة وصيانة عربات السكة الحديد ورفع كفاءة الهيكل والدواخل والخوارج والكراسي وغيرها ويتم تطوير العربة بالكامل، والتقينا برئيس الجمهورية أكثر من مرة وأخذنا مهمات كثيرة لتطوير السكة الحديد، ونأخذ تكليفات يومية من رئيس الجمهورية، والعربة الواحدة بمليون دولار بحوالي 17 مليون جنيه مصري.

وأشار الوزير إلى وجود سيارة تعمل من عام 1974، ولايوجد في العالم تشغل عربة سكة حديد أكثر من 50 عام، وتم عمل رفع كفاءة وتأهيل 4 مرات كل مرة بعد 10 سنوات.

واستكمل الوزير أن التجربة المصرية فريدة من نوعها، والدولة تعمل في كل الاتجاهات، مشيرا لوجود 1120 مزلقان في مصر، ومنهم مزلقانات أكثر خطورة ويمرعليها قطارات كثيرة، ولذلك نحاول تطوير المزلقان لتأمين عبور الأهالي عليه، وتكون مرحلة أولية لحين إنشاء كوبري أو نفق لغلق المزلقان نهائيا، مثل دول العالم.

وأشار الوزير إلى أنه أثناء تواجده بالهيئة الهندسية 74 كوبري على المزلقانات، وحصرت 33 مزلقان خطير أثناء تواجدي بالنقل، وهناك 93 مزلقان خطيرين ولكن خطورتهم ليست خطيرة، وهذه المزلقانات الخطيرة وجه الرئيس بعمل كباري لها على الفور، ووجه في البدء في مزلقان كوبري أبوحمص ببني سويف ويوم 30/8 سيكون الكوبري منتهي تماما.