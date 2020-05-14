مسلسل شاهد عيان الحلقة 21: العودة لمصر.. وأبو حماد يخدع عمر

بدأت الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل شاهد عيان، بكشف أبو حماد المقلب الذي أجراه في عمر "حسن الرداد" وأنه كان يهدده بالقتل للتأكد من فقدانه الذاكرة، ثم يقرر الانتقام منه بأسوأ صورة، ويخدعه بإيهامه بأنه صديقه السابق وعضو في العصابة لتهريب الأسلحة، وأنه متزوج من فتاة بالأردن تدعى جميلة، ثم يوصله لمنازلهم ليغرقه في الأكاذيب، وإقناعه بأنه تزوجها بعد قتل آخرين لها ثم نجلهم حمزة، لتزرع داخله الانتقام.

يعزز أبو حماد رغبة الانتقام داخل عمر لاستغلاله من أجل تنفيذ مخططه الإرهابي، ويخطط للعودة إلى مصر بهدف ذلك، بينما يوليه عدنان المسئولية الكاملة عن العملية الجديدة لعدم ثقته في وهيب وطارق.

بينما مازال عدنان يبحث عن الخائن بين أفراد العصابة ويوجه وهيب "محمد لطفي" بالاستمرار في البحث ما يربكه هو وطارق "أحمد صيام"، ليقررا معا إعادة ندى "هنا شيحة" إلى مصر، وهو ما يثير ضيقها، ولكنها ترضخ لهم ليسلموها هوية مزيفة، ويتضح من حديث طارق ووهيب غصب الأخير من معاملة عدنان لهم، بينما يحذره الأول من خطورة ذلك وأهمية اتباع عدنان بهدوء، ليعود الثلاثي إلى مصر.

بينما تقرأ ليلى "بسمة" الملفات التي عثرت عليها في منزل أسرتها لشقيقتها، وتكتشف أن كل منهم يحمل اسم لأفراد العصابة من "عدنان، ووهيب، وطارق" بالإضافة لعمر، لتقرر بعدها زيارة أحد أصدقائها بالجريدة، لمعرفة معلومات جديدة منه.

تدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد الرداد دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.