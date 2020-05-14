الجندي: عبدالمعز دافع عن ابن تيمية في مسلسل الاختيار.. "يستاهل أوسكار"

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه إذا كان البعض يعتبر أن الوطنية نوع من أنواع التطبيل فإنه يعتبر نفسه من المطبلن: "إذا كانت الوطنية والانتماء للجيش في نظركم تطبيل فإحنا مطبلين وأنعم بها من تطبيل".

وتحدث الجندي خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، عن ظهوره في مسلسل "الباطنية"، مشيرًا إلى أنه ظهر ليعلم الناس أن حكم الحشيش مثل حكم البيرة والخمور.

وتابع: "بعض الناس والله ما كانوا يعرفوا إن الحشيش حرام، وكانوا بيشربوه على أنه أعشاب"، لافتًا إلى أنه استغل الدراما من أجل توصيل رسالة دعوية.

وشبه الجندي ما فعله في مسلسل "الباطنية" بما فعله الشيخ رمضان عبدالمعز في مسلسل "الاختيار" من دفاعه عن ابن تيمية واصفًا أدائه بأنه سلس ويستحق عليه جائزة الأوسكار.