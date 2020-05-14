دفعة 20 بطب بني سويف تهدي المستشفى الجامعي جهازي تنفس صناعي

أعلن الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، عن تلقي تبرع من الدفعة 20 بكلية طب بني سويف، جهازي تنفس صناعي، برعاية الطوارئ بالمستشفي مساهمة منهم في مجابهة فيروس كورونا.

ودعا عميد طب بني سويف كل مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية و الأفراد القادرين لتوجيه تبرعاتهم إلى مستشفي بني سويف الجامعي من أجل مواجهة هذا الفيروس الخطير وتوفير رعاية صحية كريمة وخدمة طبية متميزة لأبناء صعيد مصر.

من جانبه وجه الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى، الشكر للدفعة ٢٠ بكلية الطب، ومساهمتها لمجابهة فيروس كورونا واحساسهم بالمسئولية تجاه المرضي وتجاه وطنهم مصر.