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محمود مسلم

مشاهد مسربة من مسلسل البرنس.. رضوان ينتقم من أخوته

كتب:

ياسمين محمود
05:57 م | الخميس 14 مايو 2020
محمد رمضان

محمد رمضان

تداول رواد السوشيال ميديا صور تم تسريبها من مسلسل البرنس لانتقام رضوان من أشقائة.

وظهر بالصور ضرب "رضوان" الذي يؤدي دوره الفنان محمد رمضان لشقيقه "فتحي"، ومشهد آخر أثناء سقوط ياسر شقيقة الآخر على الأرض ويبدو أنه فاقدا للوعي.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتي dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.