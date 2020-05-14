مشاهد مسربة من مسلسل البرنس.. رضوان ينتقم من أخوته

تداول رواد السوشيال ميديا صور تم تسريبها من مسلسل البرنس لانتقام رضوان من أشقائة.

وظهر بالصور ضرب "رضوان" الذي يؤدي دوره الفنان محمد رمضان لشقيقه "فتحي"، ومشهد آخر أثناء سقوط ياسر شقيقة الآخر على الأرض ويبدو أنه فاقدا للوعي.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتي dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.