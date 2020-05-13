خروج رضوان بعد انقضاء مدة عقوبته.. تفاصيل الحلقة 20 من مسلسل البرنس

بدأت أحداث مسلسل البرنس الجديدة، المذاع على قناة DMC ببحث عائلة البرنس عن ابنته مريم.

ملخص أحداث الحلقة 20 من مسلسل البرنس

بحثت علا "نورا اللبنانية"، ونورا "ريم سامي"، وعادل "أحمد داش"، عن ابنة رضوان، وسؤال سائقي الموقف عنها، لكن لم يعرف أي شخص عن مصيرها.

وتتابعت الأحداث، حيث تم هدم منزل البرنس، وبناء عمارة مرتفعة، وفي نفس الأحداث، يبحث السائق عن عائلة رضوان، لكنه يكتشف ما حدث، فيقرر الاعتناء بمريم واعتبارها أحد أولاده.

يخرج حمادة من السجن، لكنه يذهب إلى فتحي، ويطلب العمل معه في معرض السيارات، فيوافق على توظيفه، لكن الأمر يواجه يغضب شديد من والدته، فتطرده من البيت.

وتتوسط علا لشيماء لدى رجل الأعمال، للعمل كدكتورة صيدلانية، وارتبطت بعلاقة عاطفية انتهت بالزواج.

وتخرجت نورا من كلية الهندسة، وعملت في أحد مكاتب الاستشارات الهندسية، واستطاعت النجاح، حتى أنها استقلت بحياتها لتعيش وحدها.

وانتهت الحلقة بمرور 5 سنوات، وخروج رضوان البرنس بعد انقضاء مدة العقوبة، ليسجد لله شكرا بعد خروجه، وتنتهي الحلقة بمشهد تشويقي.

موعد عرض مسلسل البرنس

تمتلك قناة "DMC"، الحق الحصري لعرض مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان، وتعرض الحلقات في تمام الساعة 7:55 بعد الإفطار، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 2:00 بعد منتصف الليل قبل السحور مباشرة.

مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.