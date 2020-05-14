أطماع تركية شرق المتوسط.. أنقرة تقدم طلبا للتنقيب عن البترول في ليبيا

أفادت وسائل إعلام تركية، بأن شركة البترول التركية (تباو) قدمت طلبا إلى فايز السراج، في العاصمة الليبية طرابلس، للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط.

وقال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، إن أعمال الاستكشاف ستبدأ "فور الانتهاء من العملية"، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية اليوم الخميس.

وقد يؤدي هذا الطلب إلى تأجيج التوترات في المنطقة، حيث يدور خلاف منذ سنوات بين تركيا وكل من اليونان وقبرص، فضلا عن قوى إقليمية أخرى بخصوص ملكية الموارد الطبيعية شرقي المتوسط.

وكانت حكومة فايز السراج في طرابلس وقعت اتفاقا مع تركيا - في نوفمبر 2019 - لإقامة منطقة اقتصادية خالصة من الساحل التركي الجنوبي على المتوسط إلى سواحل شمال شرق ليبيا.

وأثار ذلك غضبا دوليا واسعا، خاصة من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي، بسبب الاتفاق الذي يصفونه بالمخالف للقانون الدولي