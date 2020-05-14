محافظ الجيزة يقود حملات إزالة 4 عقارات مخالفة وتعديات على 12 فدانا

تشهد محافظة الجيزة موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التي تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وقاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعية بكمبوند مخالف بأرض الليبي من كورنيش النيل بجوار الدائري نطاق حي الوراق وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم إزالة 4 عقارات مخالفة حتى سطح الأرض تتراوح ارتفاعاتها ما بين 4 إلى 10 أدوار تم بناؤها بالمخالفة وذلك داخل كمبوند مقام بدون ترخيص على مساحة 12 فدانا ومحاط بأسوار خرسانية على ارتفاع 3 أمتار لحجب الرؤية عن أي مخالفات بناء تتم داخله.

كما أشار راشد إلى أنه تم إزالة 4 مخازن للبضائع على مساحة 450 مترا تخص جهات مجهولة المصدر حيث تم إخلاؤها وإزالتها بالكامل، كما تم إزالة 4 أسوار على مسطح 1200 متر، مشيرا إلى أن الحملات تمت بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كل الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع.

وشدد على تكثيف حملات الإزالة، مؤكدا أنه لا تهاون مع المخالفين والمتعدين.

وشهد موقع الإزالات استخدام محافظة الجيزة لمعدات الجاك هامر والحفار لرفعها أعلى العقارات المخالفة لإزالتها بالكامل.