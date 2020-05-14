شركات جونسون اند جونسون بمصر تتبرع بمليون جنيه للهلال الأحمر المصري لإفادة القطاع الطبي ضد كورونا

‎استمرارا لنهج شركة "جونسون آند جونسون" بتحمل مسئوليتها منذ عشرات السنين كأحد الركائز الأساسية نحو المجتمع الذى تعيش وتعمل فيه وما يمثلهم من مرضى، وأطباء، وغيرهم تبرعت الشركة بمليون جنيه للهلال الأحمر المصري ، حيث ان شركة جونسون اند جونسون منذ نشأتها حددت مسؤولياتها تجاه المجتمعات الذى تعمل به، ومن بينها مساعدتها علي التمتع بصحة جيدة والتأكد من حصولهما على رعاية صحية جيدة وعادلة..‎

والجدير بالذكر أن الهلال الأحمر المصري جهاز مساعد للدولة في أوقات الازمات والكوارث و الذي يظهر دوره خلال المرحلة الحالية في مساعده أجهزة الدوله من خلال تقديم الخدمات الإنسانية المتمثلة في حملات التعقيم و التطهير في المناطق الحيوية الحكومية والغير حكومية كدور رعاية المسنين والأطفال و تقديم خدمات التوعية الصحية كتنظيم المسافات الفاصلة و توزيع أدوات الحماية علاوة علي توزيع السلات الغذائية و الدواء علي الاسر المتضررة من الازمة وكذلك تقديم خدمات الدعم النفسي عبر الهاتف و وسائل التواصل المجتمعي و توزيع حقائب النظافة الشخصية للمناطق تحت العزل الطبي.

كما يتعاون الهلال الأحمر المصري في مساعدة الدولة من خلال تقديم أدوات الحماية لمستشفيات العزل. ‎

ومن جانبه أكد الدكتور رامز محسن المدير التنفيذي لشركة جانسن للأدوية بشمال أفريقيا - احدى شركات جونسون اند جونسون - ان الشركة قررت منذ وقت طويل ان تلتزم بدعم القطاع الطبي و العاملين به من اطباء و ممرضات و مقدمي الخدمة الطبية وذلك من خلال التعاون مع المنظمات العاملة فى مجال الصحة، والعناية بالمجتمع، كالهلال الأحمر المصرى.

‎وأوضح ان شركة جونسون اند جونسون الأكبر عالميا في مجال تقديم الرعاية الصحية، نظرا لتاريخها الطويل الذى يمتد الى ١٣٠ عام في خدمة صحة الأنسان، فقد عملت الشركة في مجال إنتاج الأجهزة الطبية والصناعات الدوائية، مما اتاح لها خدمة البشرية منذ الولادة، الى مراحل العمر المتقدمة، واستمرارا لتفوق الشركة علميا من اجل خدمة البشرية فقد تمكنت من تحديد مرشح رئيسى للقاح لمحاربة فيروس كورونا "كوفيد ١٩"، وقد أعلنت الشركة استعدادها لتوفير مليار جرعة غير ربحية العام القادم في حال التأكد من نجاح التجارب الاكلينيكية والمقرر ان تبدأ في شهر سبتمبر القادم، لافتا الى مدى تأهل الشركة بتاريخها، وامكانيتها العلمية، وتنوع المجالات التي تعمل بها في خدمة صحة الانسان تقدم يد العون للبشرية كلها، وبالأخص للشعب المصرى.‎

وأوضحت الدكتورة هبة المهدى المدير الأقليمى لشركة جونسون اند جونسون مصر أن الشركة تؤمن بمساعدة الافراد ان يكونوا بحالة صحية افضل و ذلك بدعم علي الرعاية الصحية الافضل حيث ان الصحة هي أساس الحياة الجيدة، والمجتمعات المزدهرة، والتقدم، لذلك سعت الشركة دائما لدعم الحالة الصحية للإنسان في جميع مراحل عمره.‎

وأضافت ان الشركة بصفتها الأكبر في مجال الرعاية الصحية والأكثر انتشارا، تسعى جاهدة لوصول منتجاتها للمرضى في كل مكان، من اجل إنشاء مجتمعات أكثر صحة، لافته الى ان من معتقدات الشركة تغيير مسار صحة البشرية للأفضل من خلال العمل الجاد، والعلم، والإبداع.‎

وأوضح الدكتور عماد واصف مدير عام شركة جونسون اند جونسون ميديكال مصرمسئولية الشركة تجاه المجتمع كجزء راسخ من معتقداتها، وفى الأوقات الصعبة التي نمر بها الان من المهم المبادرة لتقديم المساعدة لصحة جميع افراد الاسرة المصرية.‎

وأضاف الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري ان التعاون مع شركه جونسون اند جونسون يعتبر احد الدعائم الأساسية للهلال الأحمر المصري لدعم جهود متطوعي الهلال الأحمر المصري في هذا الوقت الصعب لمواجهه تفشي وباء ورونا المستجد و اظهار روح التضامن مع جميع افراد المجتمع خاصة المتضررين من الازمة .

‎جونسون اند جونسون تتعهد باستمرار خدمة مرضاها وعملائها، وتقديم افضل سبل الرعاية للمرضى ليس فقط فى هذا الوقت الصعب، ولكن في جميع الاوقات.