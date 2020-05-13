"المستلزمات الطبية": كمامة N95 يستعملها الأطباء فقط.. وتستخدم لـ8 ساعات

قال الدكتور شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، إن الكمامات المتخصصة لا يستخدمها إلا الأطباء وهي من نوع الكمامة N95، لافتا إلى أنها تستخدم لمدة 8 ساعات فقط، ويتم التخلص منها بعد ذلك فورًا بطريقة آمنة، موضحًا أن الكمامة العادية أيضًا مدة استخدامها لا تزيد على 4 ساعات.

وأضاف رئيس شعبة المستلزمات الطبية خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن كمامة N69 لا تنتجها إلا شركة واحدة في العالم، وهناك نسخ منها في شركات ثانية وهي خاصة بالأطباء والمتعاملين مع مرضى فيروس كورونا فقط.

وأشار إلى أنه الكمامة التي تحتوي على فلتر أو الكمامة العادية يجب تغييرها كل 4 ساعات إذا تعرضت للبلل، أو حدث بها نوع من التنفس الكثير وتعرضها للرطوبة، موضحا أنه يجب التعرف على نوع الكمامة التي يتم استخدامها للاستفادة منها، والتعامل مع كل كمامة وفقًا لاستخدامها وخاصيتها.