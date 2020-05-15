مكتب زواج وهمي.. حيلة عصابة عمر وسكر للنصب في الحلقة 21 من "بـ100 وش"

بدأت الحلقة الـ21 من مسلسل بـ 100 وش بتنفيذ الخطة الجديدة للنصب ولكن تلك المرة عن طريق إنشاء مكتب وهمي للزواج، وعن طريق حمادة "الهكر" تم إنشاء إعلان على السوشيال ميديا وإنشاء موقع خاص لذلك متنكرا في زي وأداء سيدة محجبة لجذب الراغبين في الزواج، خصوصا للمغتربين في دول الخليج لكثرة مكاسبهم وتحصيلهم منهم على مبالغ بالدولار.

شروط صعبة للراغبين في الزواج تسهل عملية النصب على الضحايا

يعمل حمادة على التواصل مع الراغبين للزواج وإقناعهم بالعروس المتاحة، واضعا شروطا صعبة كالمقابلة لأول مرة مع أسرة العروس وحضور العريس المنتظر لمصر بما أنه مغترب.

شقة فاخرة وصور توحي بأن العروس ذو حسب ونسب جعلت العريس الذي يعمل مدرسا لمادة الجغرافيا في دولة الكويت مستعدا لتقديم ما يطلبون دون تردد.

أكثر من طالب للزواج وقع ضحيتهم

رغبة الكثيرين من المغتربين في الحصول على زوجة جميلة منتمية لعائلة كبيرة أوقعتهم في عصابة سكر التي تقوم بدور العروس وباقي العصابة الذين يؤدون دور عائلتها الكبيرة.

بلاغ للقسم يجعل المباحث تتحرك لكشف لغز شقة العروس

ورد معلومات للمباحث بقيام أشخاص بتأجير شقة لمدة سنة كما قال بواب العمارة، ويوميا يوجد احتفالات وأفراح الأمر الذي جعل المحققين يسرعون لكشف لغز إقامة هؤلاء الأشخاص دول المبيت في شقة سكنية مستأجرة لمدة سنة، ولا نعلم إذا كانت هذه الواقعة ستكون أول الخيط لكشف عصابة سكر و عمر أم لا؟.

مسلسل بـ 100 وش بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، إسلام إبراهيم ومن إخراج كاملة أبو ذكري.