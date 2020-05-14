مجدي أحمد علي: 30 يونيو أهم ثورة في التاريخ الإنساني المعاصر

قال المخرج مجدي أحمد علي، إن لديه قناعه بأن أخطر ما يواجه مصر هو التطرف: "ثورة 30 يونيو من أهم الثورات في التاريخ الإنساني المعاصر، ونادرة الحدوث لأنها كانت على تغيير الهوية وثورة فكرية".

وأضاف "علي"، خلال استضافته ببرنامج "رأي عام"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد والمذاع على فضائية "TEN"، أن مجمل مطالب تلك الثورة كانت فكرية وليست اقتصادية، وهي ثورة فخر لكافة المصريين، موضحًا أنه خلال تلك الثورة جسد المصريون أهم المعاني والقيم الراسخة في المجتمع، وخرجوا للحيلولة دون تغييرها من قبل تلك الجماعات.

وأكد أن هناك جهدًا قليلًا يتم بذله من قبل القيادة السياسية على مستنقع المتطرفين: "مفيش جهد على المستنقع نفسه واللي بيخرجوه، وإلى الآن هناك الكثير من الجماعات المتطرفة مثل الجماعة السلفية، وهناك ارتباك شديد لما يتم تدريسه للأطفال"، مشيرًا إلى أن مصر تحمي كافة الأديان وتساعد على العبادة ودستورها يحمي المواطنة وضد التمييز: "مازلنا لا نحارب أصول التطرف".