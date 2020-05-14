مجدي أحمد علي: محمد رمضان ممثل جيد لكنه ضل طريقه

قال المخرج مجدي أحمد علي، إن الفنان فتحي عبدالوهاب هو ممثل مصري كبير ولم يأخذ حقه حتى وقتنا هذا: "فيلم عصافير النيل اللي مثل فيه عبدالوهاب دور البطولة مخدش حقه".

وأضاف "علي"، خلال استضافته ببرنامج "رأي عام"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد والمذاع على فضائية "TEN"، أنه يرى أن هذا الفيلم سيعيش لسنوات طوال فيما بعد ولن يموت بانقضاء السنوات، موضحًا أن فيلمه الجديد "طلعت حرب" لم يعتمد خلاله على نجوم تقليديين لتمثيل الدور: "كل فيلم هو اللي بيختار أبطاله".

وأكد أن الفنان محمد رمضان ممثل جيد ولكنه ضل طريقه التمثيلي، وبات يظهر بشكل غير مقبول: "اشتغل مع محمد رمضان لو فيه موضوع كويس، وهو ممثل كويس جدًا، ومش هقبل إنه يتدخل في شغلي"، مشيرًا إلى أن الممثلين لا علاقة لهم بالإخراج، ولكن علاقتهم تتوقف على دورهم فقط: "معنديش الكلام ده، ويمكن علشان كده مبشتغلش، وهما بيعتبروا المخرج من النوع ده دمه تقيل، والمخرجين اللي دمهم خفيف وبيسمعوا الكلام كتروا جدًا".