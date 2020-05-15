الطقس اليوم الجمعة 15-5-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة اليوم الجمعة، كما تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا والرياح تنشط أحيانًا، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح تنشط أحيانًا، أما ليلًا، يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد.

الطقس في مصر

كما تشهد القاهرة أمطارًا خفيفة (40% تقريبًا)، وتهطل أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء (50 : 60%).

أما عن الوصف الفني لخرائط الطقس، فيتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في السعودية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية استمرارا هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، كذلك على منطقتي المدينة المنورة وتبوك قد تمتد الى أجزاء من منطقتي حائل والجوف.

في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، والأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الطقس في الأردن

وتتوقع دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، أن تبقى الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، ويحتمل خلال ساعات النهار أن تهطل زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية من المملكة، الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.