لمواجهة كورونا.. رش حي الزهور ورفع الصرف من الشروق بمطروح

نظم مركز ومدينة مرسى مطروح تحت إشراف اللواء وليد المعداوى رئيس المدينة حملة تطهير فى الشوارع والميادين بالمناطق السكنية فى حى الزهور بمدينة مرسى مطروح لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد - 19".

وتمكنت فرق الطوراىء بالحملة اليوم من تعقيم ورش المنطقة المجاورة للسجل المدنى بالكيلو 4 والشوارع العرضيه حتى سنترال الكيلو 5 شرق مدينة مرسى مطروح باستخدام معدات وسيارات مجلس المدينة.

ونفذ قطاع الصرف الصحى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، أعمال تطهير البيارات الخاصة بعمارات الكيلوا 7 فى حى الشروق، ورفع تراكمات المياه الناتجة من مياه صرف العمارات الخاصة بها.

وأكد المعداوى أن أعمال الرش والتطهير مستمرة لجميع المواقع والمنشآت فى إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها محافظة مطروح للوقاية من فيروس كورونا تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.