بعد فيديو عجينة بمستشفى شربين.. تعرف على ضوابط رقابة النائب في دائرته

تقدمت نقابة الأطباء ببلاغ إلى المستشار حماده الصاوي النائب العام، قيد برقم 21664 بتاريخ 13 مايو 2020، ضد إلهامي عجينة عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية، بشخصه وصفته، لما ارتكبه من مخالفات وانتهاكات صارخة في حق العاملين بمستشفى شربين العام بالدقهلية.

وأوضحت النقابة، أنّ الأطباء فوجئوا بنشر عجينة فيديو بتاريخ 9/5/2020 عبر حسابه على فيس بوك، مدته نحو 13 دقيقة، بعنوان "النائب إلهامي عجينة يضرب بيد من حديد ويمارس دوره الرقابي لاكتشاف إهمال العاملين بمستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية".

وتابعت النقابة أنّه بمشاهدة الفيديو المنشور تبيّن أنّ النائب ارتكب العديد من الانتهاكات الدستورية والقانونية، ضاربا عرض الحائط بمواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن النائب بوجه عام له الحق في التواجد في المصالح والمؤسسات الحكومية، في إطار دوره الرقابي، ويمكن له خلال ذلك جمع الأسانيد التي تمكنه من تقديم أدواته الرقابية سواء كانت طلب إحاطة أو استجواب.

وأوضح فوزي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن كلمة أسانيد جاءت باللائحة الداخلية لمجلس النواب الحالي، ومجلس الشعب السابق، وتم تفسيرها من خلال البرلمان الأسبق بأنها كل أشكال الأدلة التي تساعد النائب في إثبات ماجاء باستجوابه علي سبيل المثال، وبالتالي يمكن أن تكون هذه الأدلة مستندات أو شهادة شهود أو صور أو فيديو، كما حدث خلال الاستجواب الذي تقدم به النائب محمد الحسيني بشأن وضع مستشفى بولاق.

وحول الاتهامات الموجهة من نقابة الأطباء ضد النائب إلهامي عجينة، قال فوزي إن أي اتهامات أو تشابكات لفظية ادعى أحد الأطراف حدوثها، محل التحقيق فيها القضاء، في حالة رفع الحصانة عن النائب.