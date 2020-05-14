"الأطباء" ترد على عجينة: استغل حصانته البرلمانية ولن نتنازل عن حقنا

رد الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، على ما قاله النائب إلهامي عجينة، تعليقا على بلاغ النائب العام الذي قدمته نقابه الأطباء ضده، قائلا: "مستمرون في خطواتنا القضائية ولن نتنازل عن حق الأطباء والنقابة".

وأضاف الزيات في تصريحات لـ "الوطن"، أن النائب أخطأ في حق الأطباء والنقابة، ومارس اعتداء صريح وصارخ، مستغلا حصانته البرلمانية، ومع قرب الانتخابات البرلمانية يحاول افتعال شو إعلامي حوله.

وتساءل الزيات: "لماذا لم يقم النائب بالتفتيش على كل الجهات، لماذا لم يذهب إلى الشهر العقاري أو أقسام الشرطة، أو محطات الوقود وغيرها من الأماكن الخدمية".

وتقدمت نقابة الأطباء ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قيد برقم 21664 بتاريخ 13 مايو 2020، ضد إلهامي عجينة عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية، بشخصه وصفته، لما ارتكبه من مخالفات وانتهاكات صارخة في حق العاملين بمستشفى شربين العام بالدقهلية.

وأوضحت النقابة، أن الأطباء فوجئوا بنشر عجينة فيديو بتاريخ 9 مايو 2020 عبر حسابه على فيس بوك، مدته نحو 13 دقيقة، بعنوان "النائب إلهامي عجينة يضرب بيد من حديد ويمارس دوره الرقابي لاكتشاف إهمال العاملين بمستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية".

وتابعت النقابة أنّه بمشاهدة الفيديو المنشور تبيّن أنّ النائب ارتكب العديد من الانتهاكات الدستورية والقانونية، ضاربا عرض الحائط بمواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.