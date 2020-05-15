"اسأل العميد".. 10 عمداء بجامعة المنصورة يتواصلون مع طلابهم في الحظر

فتحت أيام حظر التجوال نافذة جديدة للتواصل مع عمداء الكليات في جامعة المنصورة، من خلال "اسأل العميد" والتي تبناها اتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر، وأجاب من خلالها العمداء على كل ما يدور في أذهان الطلاب من أسئلة واستفسارات بخصوص وضعهم من الفصل الدراسي الثاني.

وتقدم مبادرة "اسأل العميد" أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة والإدارة العامة لرعاية الطلاب، وتلتقي خلالها بعمداء الكليات عن طريق خدمة الفيديوكونفرنس (برنامج Zoom) للحديث عن نظام الامتحانات في الكليات وللرد على أسئلة الطلاب المختلفة.

ووصل عدد العمداء الذين التقت بهم المبادرة 10 عمداء، استمر كل واحد منهم لأكثر من ساعتين في حوار مفتوح مع طلابه للإجابة على كل ما يخص المشاريع البحثية، وكيفية عملها، والتحذير من النقل من الإنترنت، أو الأبحاث المتشابهة، وكذلك الإجابة على كل ما يخص الأبحاث الإلكترونية حسب قرارات مجالس الكلية.

والتقى الطلاب على مدار أيام المبادرة بعمداء كليات "الهندسة، والطب، والتربية النوعية والتربية والحقوق، والتربية الرياضية، والطب البيطري، والتمريض، العلوم".

وبدأت المبادرة بالدكتور محمد عبدالعظيم، عميد كلية الهندسة جامعة المنصورة، وامتد اللقاء حوالي ساعة للرد على كافة الأسئلة التي تدور في عقول الطلاب منسوبي الكلية سواء كانوا البرنامج العادي أو نظام الساعات المعتمدة، أو الدراسات العليا من طلاب الماجستير والدكتوراه.

وفتح الدكتور محمد عبد العظيم، قلبه للطلاب، لإزالة أي لبس لديهم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وطريقة الاختبارات الإلكترونية، وكيفية إضافة الدراجات لمجموع الطلاب في نهاية العام.

وقال الدكتور محمد عبد العظيم، إننا مقدرون الحالة النفسية لطلابنا، والظروف الأسرية التي يمرون بها، مؤكدا "مفيش في كلية الهندسة أي سبب لشراء أي أدوات أو عمل أي تجمعات، وكل شيء سيصل لك كل شيء إلي البيت".

وأضاف عميد الكلية، خلال اللقاء، أنه "توجد جهود كبيرة للرد على جميع الأسئلة، والأمور أبسط مما تتصورون، والجامعة هدفها الأول مصلحتكم، والظروف صعبة على الجميع، والرجال تعرف وقت الشدة، وكل شيء سيكون تمام، وإحنا جاهزين لحل أي مشكلة في أي وقت".

وأجاب على الكثير من الأسئلة المباشرة التي وردت لها، وأكد أن الفصل الدراسي الثاني انتهى يوم 30 أبريل، وحتى 14 مايو سينزل لكل الطلاب بنك الأسئلة وهو عبارة 40 سؤالا مما درسه الطلاب، وهو ملف بي دي إف، وبعضها أسئلة بإجاباتها، وأستاذ المادة سيسلم 5 نماذج من الأسئلة للكلية، ويوم الامتحان حسب الجداول التي سنعلنها فيما بعد سيجيب الطالب من البيت علي الأسئلة المعروفة مسبقا.

وفي كلية الطب أجابت الدكتور نسرين عمر على أسئلة الطلاب في الامتحانات من السنة الأولي إلى الثالثة، أمام باقي السنوات، فتأجل الإجابة عن أي أسئلة تخصهم إلى حين انتهاء الحظر وعودة الدراسة، وبينما أجاب الدكتور أشرف شومة، مدير برنامج "المنصورة – مانشستر" الطبي على أسئلة طلابه داخل وخارج مصر.

والتقت المبادرة الدكتور عادل التابعي، عميد كلية الطب البيطري، ثم الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق، والدكتور عادل الجنيدي، عميد كلية العلوم، والدكتورة أمينة النمر، عميد كلية التمريض، وتمكنوا من إزالة أي غموض لدى الطلاب في الفرق الثلاثة الأولى.

وختم الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، المبادرة، وأكد أنها تمكنت من توصيل الرسالة التي بدأت من أجلها وأثنى على الفكرة وتنفيذها.

ونفذت المبادرة رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس الجامعة، وإشراف: الدكتور محمد صبري سراية رائد أسرة طلاب من أجل مصر والدكتورة ولاء عبدالفتاح منسق الأنشطة الطلابية مع الجهات الخارجية، وإبراهيم فهمي مدير عام رعاية الطلاب، ومحمد الويشي مقرر أسرة طلاب من أجل مصر، وسلامة أشرف رئيس اتحاد طلاب الجامعة.