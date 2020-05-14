حبس 3 أشخاص كونوا تشكيلا إجراميا لسرقة السيارات بالمنوفية

أمرت نيابة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بحبس 3 أشخاص كونوا تشكيلا إجراميا لسرقة السيارات النصف من شوارع محافظة المنوفية، حيث يقودهم سمسار سيارات، وضبط المتهمين وبحوزتهم 10 سيارات مسروقة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكانت وحدة مباحث قسم شبين الكوم التابع لمديرية أمن المنوفية، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات النصف نقل، ويتكون التشكيل من ثلاث أفراد، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم 10 سيارات نصف نقل.

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد عمارة مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شرطة شبين الكوم يفيد بالقبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاث أفراد مقيمين بمحافظة الشرقية وبحوزتهم 10 سيارات مسروقة.

وبدأت القضية بوصول معلومات إلي مباحث قسم شبين الكوم تفيد بقيام مجموعة من خارج محافظة المنوفية بالعمل علي سرقة السيارات النصف نقل، وبعد تجهيز الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهمين وهم: "ع.ع" 39 سنة عاطل، و"ع.ا" 50 سنة عاطل، و"ع.م" 48 سنة سمسار سيارات وجميعهم مقيمين بمحافظة الشرقية.

وتبين من تحريات المباحث التي أجراها الرائد محمود الطباخ رئيس المباحث، أن التشكيل العصابي يقوم بتغيير لوحات وأرقام شاسيه السيارات حيث تتم إعادة ترخيصها من المرور مرة أخري ببيانات وأرقام جديدة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة.