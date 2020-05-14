مياه المنوفية: رفع 4 آلاف عينة شهريا وتطهير أكثر من 240 خزانا علويا

أكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن جودة مياه الشرب أهم أولويات الشركة ويقوم قطاع المعامل والجوده بالشركة بمتابعه جودة المياه المنتجه ورفع العينات من طرود المحطات والشبكات بصفة دورية بمعرفة مجموعة من الكيميائيين والفنيين ذوي الخبرة والكفاءه لضمان سلامة ومأمونية المياه.

وأوضح نجيب، انه يتم رفع أكثر من أربعه آلاف عينه شهريا من طرود المحطات والشبكات فضلاً عن متابعة رفع عينات كل ساعتين من طرود محطات المياه السطحيه الكبرى حفاظا على سلامة وجودة المياه المنتجة وبما يضمن ضخ مياه نقية مطابقة للمواصفات والمعايير القياسية وفقاً لإشتراطات منظمة الصحية العالمية.

وأشار إلي قيام قطاع المعامل بوضع خطة دوريه لغسيل وتطهير أكثر من 240 خزانا علويا بالإضافة إلى الشبكات حيث يتم فتح المحابس الموجودة بنهايات الخطوط لضمان ازالة اي رواسب او شوائب قد تكون موجودة بالشبكات.

وقال الدكتور إسلام النعماني رئيس قطاع المعامل والجوده أن أعمال تطهير الخزانا والشبكات تتم طبقا للتعليمات والاجراءات المتبعه والتي أقرتها وزارة الصحه والتى تضمن اتمام عمليه الغسيل والتطهير على أكمل وجه ويتم ذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية ، وتحت اشراف وزارة الصحة.

وأضاف تمتلك الشركة سيارات المعامل المتنقلة الموجودة بكل أفرع الشركة والتي تنتقل فورا لبحث أي شكوى تصل عن طريق الخط الساخن 125 أو على الواتس اب على رقم ٠١٢٢٠٩٠٦٦٦٨ .

وايمانا من دور الشركه في الحفاظ على البيئه يقوم قطاع المعامل والجودة بمتابعه محطات معالجة الصرف الصحي ورفع عينات من السيب النهائي لمحطات المعالجة والتأكد من مطابقتها لقوانين الصرف على المصارف العمومية.