"حياة كريمة" تمحو مظاهر البؤس بـ 13 قرية مهمشة بالمنيا.. تعرف عليها

13 قرية تستهدفها مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتنفذها وزارة التخطيط بالتعاون مع التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، وهذه القرى هي الأمل بمركز المنيا، كفر المغربى، الشيخ مسعود بالعدوة، السلام والنجاح ببنى مزار، الشيخ عبادة بملوى، الهمة 1 بمطاى، زعبرة بديرمواس، الوفاء بسمالوط، جزيرة شيبة بأبوقرقاص، نزلة أولاد الشيخ، زاوية الجدامى، شارونة بمغاغة.

المبادرة نفذت مشروعات غيرت وجه الحياة في تلك القرى، ومنها إنشاء ورفع كفاءة مدارس، رصف طرق، إنشاء كباري، وصلات مياه وكهرباء، تطوير مراكز شباب ووحدات صحية، قوافل طبية، كلها خدمات متنوعة جعلت قري أشد احتياجا كانت تعاني التهميش في الماضي تنافس مدنا الآن.

في مركز أبوقرقاص تم إنشاء مدرسة جزيرة شيبة الإعدادية وتضم 12 فصلا بتكلفة 5 ملايين و750 ألف جنيه، كما تم تركيب 10 أكشاك كهرباء، 200 عامود إنارة مع تزويد قدرات الكهرباء لتصل إلى 1700 كيلو وات بتكلفة 10 ملايين و800 ألف جنيه.

وتم مد خطوط المياه بطول 1350 مترا وتوصيل مياه الشرب لـ200 منزل بتكلفة 544 ألف جنيه.

وفي مركز ملوي، تم إنشاء صالة ألعاب رياضية بمركز شباب قرية الشيخ عبادة بمساحة 120 مترا بتكلفة مليون جنيها، وجارى تنفيذ 22 وصلة مياه 79 وصلة صرف، تركيب 73 سقفا وأعمال دهانات لـ152 منزلا، ورفع كفاءة 142 منزلا.

كما تم تركيب 5 أكشاك تعمل بجهد 1200 كيلو وات، 100 عامود إنارة بتكلفة 9 ملايين و800 ألف جنيه، وجاري تطوير الوحدة الصحية بالقرية طبقا للنموذج النمطي للتأمين الصحي الشامل بتكلفة تصل إلى 15 مليونا و500 ألف جنيه، وكذا تطوير مركز شباب وحضانة للأطفال المبتسرين.

وفى مركز ديرمواس، تم مد شبكات وخطوط المياه بقرية زعبرة بطول 2900 متر وتوصيل خدمة مياه الشرب لـ450 منزلا بتكلفة مليون و200 ألف جنيه.

كما تم إحلال وتركيب 100 عامود إنارة و610 كابل متوسط ومد 35 كيلو من السلك المعزول بتكلفة مليون و900 ألف جنيه.

وفي مركز مغاغة تم إنشاء مدرستي أولاد الشيخ الابتدائية والإعدادية، وإنشاء كوبري على مخر سيل وادي الشيخ.

وفي مركز العدوة تم رصف وتوسعة طريق كفر المغربي الصحراوي، والانتهاء من توصيل المياه لـ172 منزلاً وتركيب 76 سقف لـ244 حالة.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2019/2020 المنفذة بتلك القري ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تتم وفقاً لخطة زمنية تنتهي في 30 يونيو 2020، مؤكدا أنه يتم متابعة المشروعات الجارية لدفع العمل بها، بالتوازي مع تطبيق إجراءات مجابهة "كورونا".