محافظ المنيا يكلف الوحدة الفنية بإعداد دراسة لتطوير ميدان "بالاس"

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأعمال النهائية لتطوير ميدان المحطة، تمهيداً لافتتاحه أمام المواطنين قريبا، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل جميع الميادين الرئيسية على مستوى مدينة المنيا من أجل إضفاء مظهر جمالي وحضاري وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

وكلف المحافظ، المهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية، بإعداد دراسة لتطوير ميدان بالاس.

وأكد القاضي علي استمرار العمل في جميع مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، حيث يجري العمل في 130 مشروعا، يأتي في مقدمتها محور سمالوط الحر على النيل ويعد أحد أهم وأكبر المشاريع في قطاع النقل بالمحافظة، حيث سيربط بين الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة – أسوان) والطريق الصحراوي الغربي (القاهرة – أسوان) مرورا بنهر النيل والطريق الزراعي (القاهرة - أسوان) عند مدينة سمالوط، بطول إجمالي 26 كم.