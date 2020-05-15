رئيس شعبة الملابس: الحظر الكلي سيضر أصحاب محال الملابس

أبدى الدكتور محمد عبد السلام، رئيس شعبة الملابس باتحاد الصناعات، أسفه بسبب سلوكيات المصريين الشرائية خاصة في مجال شراء الملابس.

وقال "عبدالسلام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن ثقافة المصريين فى التعامل مع الأعياد والمناسبات تختلف عن كافة ثقافات العالم، موضحًا أن عملية الشراء للملابس والأحذية وخلافه ترتبط ارتباطًا كليًا بالمواسم والأعياد،: "الناس لا توزع استهلاكها النمطي على مدى العام، بل الأعياد والمواسم فقط".

وأضاف "عبد السلام" أن حجم التجارة التى يتم تداولها فى قطاع الملابس والأحذية تتركز فى ثلاثة مواسم رئيسية هي شم النسيم، وعيدي الفطر، والأضحى، مشيرًا إلى فكرة تطبيق الحظر الكلي خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم، يؤثر سلبًا على هذه القطاعات والعاملين بها.