تخفيضات تصل لـ25% من "صناعة الملابس الجاهزة" لأفراد التمريض وأسرهم

أعلنت النقابة العامة للتمريض المصري، عن أنه بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، والجهود التي يبذلها الممرضون والممرضات، سيتم تقديم خصم للأفراد التمريض وأسرهم من غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات على منتجات أعضاء الغرفة من الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بنسبة خصم تتراوح من 15% إلى 25%، وهذا حتى نهاية العام الجاري 2020.

يذكر أن الشركات المشتركة في تلك المبادرة هي 15 شركة وهي كما يلي: (قطونيل – کارینا – بيلادونا – أوتلت زون – فابيلوس - New Born Mens Wear- schott - voiki - Caesar منز كلوب – ميس فينوس- مونی ورك – مصنع لوس أنجلوس – های سلیب ۔ ثوب شمعة).

وأوضحت نسب الخصم بكل شركة وأماكن منافذ توزيعها البالغ عددها 434 منفذا بجميع محافظات الجمهورية.