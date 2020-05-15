تشميع 9 محلات ومقهى لمخالفة قرار الحظر في طنطا

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الغربية، حملة مكبرة بطنطا، مساء الخميس، استهدفت رصد الإشغالات وإزالة المخالفات، ومتابعة التزام المحال والأنشطة المقرر لها الإغلاق خلال فترة الحظر.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد وسيم قنديل رئيس قسم شرطة المرافق بطنطا، يفيد بغلق وتشميع 9 محلات لأنشطة محمول، وصيانة غسالات، وبيع ملابس، وخردوات ومن بينهم 2 مقهى بنطاق مركز ومدينة طنطا، لمخالفتهم قرار الحظر، تم تحرير المحاضر اللازمة وتشميع المحلات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.