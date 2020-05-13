تشميع نادي رياضي لمخالفة قرار الحظر بالشرقية

أعلنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، غلق وتشميع نادي للألعاب الرياضية ونادي سيبر نت لمخالفتهم توقيتات الحظر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بالمرور الميداني على كافة الأنشطة التجارية للتأكد من تنفيذ أصحابها لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والمقاهي والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم.