محمود حافظ: بعد نجاحي بـ"الممر" قررت المشاركة في ملحمة "الاختيار"

حقق مسلسل "الاختيار" منذ بدء عرضه في الموسم الدرامي في شهر رمضان الجاري نجاحًا كبيرًا، وجاءت مشاركة الفنان محمود حافظ خلال أحداث المسلسل بتجسيد شخصية "سعد" مميزة، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وقال الفنان محمود حافظ إنه بعد نجاحه في فيلم "الممر" دوما ما يسأل نفسه ماذا بعد ؟ ما الجديد الذي سيقدمه للجمهور وذلك ما جعلني أفكر كثيرا في العمل الذي سأشارك به في الموسم الدرامي لشهر رمضان.

وأضاف أنه سعيد بأن الخطوة التالية كانت مشاركته في ملحمة مسلسل الاختيار مع المخرج بيتر ميمي، مؤكدا أنه يهتم كثيرا بما يقدمه للجمهور وأنه سعيد جدا بردود الأفعال التي تلقاها عقب عرض حلقات مسلسل الاختيار وسعيد بتجسيده لشخصية "مسعد" خلال أحداث المسلسل.

يذكر أن مسلسل "الاختيار" يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي استشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.