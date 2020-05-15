محمد سامي عن مشهد الطفلة مريم في "البرنس": مشيت مامتها من التصوير

قالت الطفلة مريم رضوان التي تجسد شخصية فريدة حسام في مسلسل "البرنس"، إنها تحب التمثيل جدًا، وتذاكر دورها وتحفظه خلال التصوير، كما أن والدتها تساعدها في المنزل، مشيرة إلى أنها كانت تخاف كثيرًا من الفنان أحمد زاهر الذي يجسد شخصية "فتحي"، والفنانة روجينا التي تلعب دور "فدوي".

وعلق المخرج محمد سامي، على الطفلة "أمل" التي قامت بدور الطفلة عندما كبرت في مسلسل البرنس، "بنوتي واشتغلت معايا السنة اللي فاتت في مسلسل ولد الغلابة، وشقيقها أيضًا في الحقيقة هو شقيقها في المسلسل من محمود شفيق"، مؤكداً أنه مؤمن بموهبة "أمل" جدًا، و"هي ممثلة ولسه ظاهرة النهاردة، لكن عملت مشاهد من أهم مشاهد البرنس".

وذكر مخرج المسلسل، "من السنة اللي فاتت من ولد الغلابة عملت حسابي إن هيا اللي هتعمل دور البنت لما تكبر، وفضلت أدور على بنت شبهها وهي صغيرة، وفوجئت باتصال من المساعد بتاعي أن أمل عندها أخت صغيرة، وطلبت أشوفها وتاني يوم شوفتها وبقينا أنتيم".

وأجاب "سامي"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، عن سؤال كيف جعل طفلة في عمر الـ5 سنوات يمتلكها كل هذا الحزن والبؤس في المشهد، "عملت فيها حركة مش ظريفة بصراحة لأن أنا بميل نحايتهم، لأن بنتي في سنها تقريبا، وأنا في اللوكيشن لازم ألعب معاها ولازم تفك معايا، لأن لو مفكتش معايا وبقينا أصحاب مش هعرف اخد منها حاجة، وبخلي اليوم بتاعها بخف الناس، وفي المشهد ده خليت مامتها مش موجودة خالص، وكان ده الناتج لأنها في الطبيعي كانت بتدور على مامتها".