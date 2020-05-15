الخرباوي: قيادات الإخوان موَّلت اغتيال "بركات".. وطلاب أزهريون نفذوا

قال ثروت الخرباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، والخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إنه قرأ ملف قضية اغتيال النائب العام هشام بركات كاملة، والأدلة التي ثبتت على المتهمين، أكثر من 112 دليلا، لافتا إلى أنه تحدث عن هذه القضية في كتابه الأخير، الذي حمل اسم "القضاء والجماعة"، وكان على شرف المستشار الشهيد هشام بركات، الذي تصادف ذكرى استشهاده 5 مايو الجاري.

وأوضح الخرباوي، لـ"الوطن"، أن الإخوان أعلنوا أسباب دفعتهم لتلك الجريمة، معتمدين على فتوى منسوبة لابن تيمية، فيما يتعلق بدفع الصائل، أي الاعتداء بالقتل على المستشار هشام بركات، جاء من خلال فتوى استمدوها من ابن تيمية، حيث أفتى بأن من اعتدى عليك، وترتب على هذا الاعتداء قتل، فمن حقك أن تعتدي عليه، وتقتله ولو بعد حين، وهو ما يسمى في الصعيد بالثأر، وهي العادة الرذيلة اجتماعيا، والتي نحاول إنهاءها.

وأضاف"الخرباوي" أنهم يرون أن النائب العام هشام بركات اعتدى عليهم، بإصداره قرارا قضائيا بفض اعتصام رابعة، وقالوا إنه عند تنفيذ هذا القرار، قامت الشرطة المصرية بفض الاعتصام، وهو ما جعل هناك محاولة لاغتيال اللواء محمد إبراهيم، الذي أشرف على تنفيذ فض رابعة، ثم جاء دور المستشار هشام بركات، الذي وقع على قرار الفض.

وتابع، أن قيادات الإخوان ضالعة في هذا الحادث، ومحكمة الجنايات سبق وحكمت على القيادي الإخواني الهارب يحيي موسى، وجمال حشمت، فعملية اغتيال الشهيد هشام بركات، هي عملية إخوانية مائة في المائة، وبتمويل من الخارج، حيث موَّلها عدد من قيادات التنظيم الدولي للإخوان، فيما نفذها أفراد من الإخوان، للأسف كانوا طلبة في الأزهر الشريف، وتم محاكمتهم، وأعدموا، والإخوان أقاموا عليهم مظلومية.