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في الذكرى الـ72.. أرقام وتواريخ عن النكبة الفلسطينية

كتب:

محمد الليثي
07:51 ص | الجمعة 15 مايو 2020
النكبة الفلسطينية

النكبة الفلسطينية

يصادف اليوم 15 مايو من كل عام ذكرى النكبة الفلسطينية؛ واليوم هو الذكرى الـ72 على تشريد الشعب الفلسطيني، وتنفيذ الاحتلال الإسرائيلي جرائم بشعة شملت قتل وتهجير في حق الفلسطينيين.

وفي ذكرى النكبة ترصد "الوطن" أرقام وتواريخ عن الحدث الأليم في نفوس الفلسطينيين:

1948: العام الذي وقعت فيه النكبة الفلسطينية

750 ألف: عدد الفلسطينيين الذين تم تحويلهم للاجئين

500: عدد القرى التي تم هدمها على يد الاحتلال الإسرائيلي

1.4 مليون فلسطيني: عدد الفلسطينيين الذين أقاموا في "فلسطين التاريخية" قبل النكبة

93%: نسبة المساحة التي تبعت الفلسطينيين من فلسطين التاريخية مع بداية الانتداب البريطاني على فلسطين.

70: عدد المجازر والمذابح الصهيونية بحق الفلسطينيين.

15 ألف: عدد الفسطينيين الذين استشهدوا في هذه المجازر.