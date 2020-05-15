هجوم على "الأطباء" بعد حذف لقب "دكتور" من نعي طبيب توفي بكورونا

هجوم شديد تعرضت له الصفحة الرسمية لنقابة الأطباء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعدما حذفت لقب الدكتور من نعي الدكتور عبدالناصر حسن نقيب العلاج الطبيعي بالأقصر ومدير مستشفى الأقصر العام سابقاً، والذي توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وعدلت الصفحة الرسمية لنقابة الأطباء النعي: "من تنعى نقابة الأطباء بمزيد من الحزن والأسي الشهيد الدكتور عبد الناصر حسن نقيب العلاج الطبيعي بالأقصر ومدير مستشفى الأقصر العام سابقاً، والذي توفي متأثرًا بإصابة فيروس كورونا المستجد، للفقيد الرحمة ولأسرته خالص العزاء" وحذفت كلمة الدكتور من نص النعي.

وعلقت أسماء زين الدين: "رجاء من أدمن الصفحة زى ما استجابت للنفوس المريضة وشلت اللقب ..استجيب لينا إحنا كمان واحذف البوست مش محتاجين نعي من أي نفوس مريضة، دا دكتور واستُشهد واللقب مكانش هيدخل معاه القبر يعني كفاية عقدة نقص ومرض".

وعلقت أمل جبر: "جماعة انتو بجد محتاجين تتعالجو قسما بالله ماخدت قرار صح في حياتي أد إني حولت من كلية طب حتى لا تصبني لعنة التصنيفات اللي عندكم ده الواحد ليل ونهار بيتخانق بسبب أهانة الأطباء من اللي يسوى و مايسواش وانتو مستخسرين تترحمو على راجل محترم زي ده ذو قيمة و قامة من سكات".

إبراهيم محمد كتب: "الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته. وده بوست يثبتلك إن التفكير مش بالشهادات.. ده واحد مات خلاص هتفرق إيه يعني دكتور من مش دكتور وتعدلوا البوست كمان".

يمنى خالد علقت: "وأدمن الصفحة المريض نفسيا مسح كلمة الدكتور عشان يرتاح نفسيا هو ومرضى الألقاب اللي عملوله كومنتات يقولوله فيها امسح كلمة دكتور ده أخصائي .ربنا يرحمه ويحسن إليه ويسكنه فسيح جناته راح لمكان أنضف من العقول دي".

بينما علق مصطفى مجدي قائلًا: "هو بغض النظر عن النقص والمرض النفسي اللي انتو فيه الدكتور عبد الناصر كان مدير مستشفى الأقصر وكان حاصل على الدكتوراه أصلا".