رحاب الجمل عن كواليس مسلسل البرنس: كان معتقل وبكيت من البرد وقلة النوم

قالت الفنانة رحاب الجمل، إن العمل في مسلسل البرنس، الذي يعرض في شهر رمضان، كان شاقًا وصعبًا للغاية، واصفة إياه بـ"المعسكر"، و"المعتقل".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح"، على قناة "اكسترا نيوز"، من تقديم الإعلامية خلود زهران": "عيطت بسببه، لأننا تعبنا جدًا وكنت عاوزة أنام، أنا تافهة جدا، سهل أعيط، لو منمتش أو جعانة".

وتابعت: "انتهينا من تصوير المسلسل، وفي وقت البرد، كنا بنبقى لابسين خفيف وعبايات، وكنت بتكتك وبردانة ومش عارفة أتكلم، وعيطت من البرد وإني منمتش منذ 12 ساعة، وكنا بنطلع لايف وبنصور بعض وإحنا نايمين".