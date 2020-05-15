رحاب الجمل: تدربت على شخصية "عبير" قبل التصوير بشهر

قالت الفنانة رحاب الجمل، إنها حضرت شخصية "عبير" التي جسدتها في مسلسل "البرنس"، قبل التصوير بنحو شهر في مكتب المخرج محمد سامي.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح" على قناة "اكسترا نيوز"، من تقديم الإعلامية خلود زهران: "كل الناس عملت بروفات دون استثناء، واتكلم في كل التفاصيل، وكانت من أجمل فترات التصوير هي البروفات، ولما بدأ التصوير، اكتشفنا إننا أخدنا 60% من المعلومات بس".

وتابعت: "كلنا في مباراة على النجاح الجماعي، وكلنا كنا واقفين في ضهر بعض وسند لبعض وكلنا كنا أسرة واحدة".

وأشارت إلى أنها لم تلتقِ في حياتها شخصية مثل "عبير"، لكنها قابلت شخصيات أقل خطرًا: "مقابلتش حد بالمواصفات الكتير الوحشة الكتير، هي كورونا في شكل بشر، ومؤذية جدًا".

ولفتت إلى أنها لم تلتقِ الجمهور إلا 3 مرات منذ انتهاء التصوير، بسبب طبيعتها حيث لا تخرج من المنزل كثيرًا: "في الحياة العادية والمناسبات زي الأعياد وأي حاجة بيحصل فيها زحام مش بخرج فيها".