مسؤول إماراتي: أسواق النفط تمر بمرحلة عدم استقرار وستستعيد توازنها

قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، إن أسواق النفط تمر بمرحلة من عدم الاستقرار وشهدت خلال الأسابيع الماضية مؤشرات على التحسن وستستعيد توازنها بمرور الوقت.

أوضح الجابر، خلال "مجلس أدنوك الافتراضي" وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم، أن العالم يمر حاليا بمرحلة غير مسبوقة لا تسمح بتوقعات دقيقة حول انتعاش الاقتصاد العالمي ولكن هناك مؤشرات للتفاؤل الحذر في أسواق الطاقة.

وأضاف أن هناك مؤشرات على أن أسواق النفط بدأت تتحسن في الأسابيع الأخيرة وأنها تتجه نحو استعادة التوازن، ومن هذه المؤشرات: "اتفاق أوبك والخفض الطوعي في إنتاج الدول من خارج أوبك، وتوقف جزء من الإنتاج في بعض الدول"، لافتا إلى أنه سيمر بعض الوقت قبل أن تتضح الرؤية، وأنه مع عودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران، سيكون هناك ارتفاع في حجم الطلب.

وتابع الوزير الإماراتي قائلا إن النقلة النوعية التي نفذتها أدنوك على مدى السنوات الأربع الماضية ساهمت بشكل كبير في تعزيز قوة ومرونة وقدرة الشركة على ضمان استمرارية واستدامة أعمالها والتعامل مع متغيرات وتحديات المرحلة الحالية.