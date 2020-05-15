تعرف على أسعار الوحدات في الإعلان الـ13.. "بحري" أغلى من "قبلي"

أعلنت وزارة الإسكان، اليوم، عن فتح باب حجز الإعلان الـ13 في 10 مدن جديدة، بمقدم حجز 14 ألف جنيه، وذلك بدء من 14 يونيو المقبل.

ويتميز هذا الطرح، بتراوح في أسعار الوحدات باختلاف المدن سواء كانت وجه قبلي أو بحري كالتالي، فسعر الوحدة 3 غرف وصالة كاملة التشطيب بمحافظات "الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان" يبلغ 184 ألف جنيه.

وبمحافظتي البحر الأحمر، ومطروح، يبلغ 197 ألف جنيه، ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه قبل الحجز على البوابة الاليكترونية للصندوق، وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص، مع سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية لا تُرد ولا تُسترد، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ويتم استكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة تحدد طبقا للدخل والسن، بعد الاستعلام الميداني والائتماني وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري، ويتم سداد باقي إجمالي سعر الوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عاما بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7% سنويا.

وووفقا لبيان وزارة الإسكان، فإن الفائدة لا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويتم سداد 5 % من قيمة الوحدة كمبلغ الصيانة للمشروع، حيث سيقوم الصندوق باستخدام عائدها مستقبلاً بصفة دائمة للحفاظ على الطابع المعماري للمشروع والثروة العقارية، وهذا وفقاً لقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن بحيث يتم سدادها نقدا عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ولا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ومبلغ الصيانة للوحدة السكنية 40% من صافي الدخل الشهري للمواطن، بزيادة سنوية تصل إلى 7 % لمدة تصل إلى 20 عاما كحد أقصى، بحيث يتم حسابه طبقا لسعر بيع الوحدة ودخل صاحب الطلب.