وزير الإسكان يوجه بسرعة تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بجنوب سيناء

اجتمع اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يوم الخميس، بمقر هيئة المجتمعات العمرانية لمناقشة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة.

وأكد المحافظ أنه جاري تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي، وتتضمن عدد من الخزانات الاستراتيجية ومحطة تحلية نبق بمدينة شرم الشيخ، ومحطات التحلية بمدن "أبورديس وأبوزنيمة ورأس سدر" .

ووجه الدكتور عاصم الجزار بسرعة البدء في المشروعات الجديدة، واستكمال نقاط صرف مياه الأمطار و خط المياه الاستراتيجي بشرم الشيخ.

واستعرض المحافظ العوائق التي تواجه بحيرات الأكسدة، وخطة توصيل الصرف الصحي للاماكن المحرومة، الدراسة الخاصة بفرص التسويق لبعض الأراضي المرفقة بالمحافظة، وطرح عدد 6120 وحدة ضمن 250 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، وطرح مدن جديدة للبدء في إعداد مخطتها، وتحديث المخططات الاستراتيجية لبعض المدن.