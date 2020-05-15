الأرصاد: فرص سقوط أمطار على القاهرة.. واستمرار الموجة الحارة أسبوعا

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع استمرار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليًا حتى نهاية الأسبوع المقبل، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية بعد ذلك.

وأضاف شاهين، في تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، أن الجميع سيشعر في الأيام المقبلة بارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع سيتراوح ما بين 5 و7 درجات مئوية على بعض المدن والمحافظات، باستثناء بعض المناطق منها السواحل الشمالية الغربية والسلوم وباقي المدن البعيدة عن الارتفاعات الملحوظة في درجات الحرارة.

وأكد على أن بقية المدن ومحافظات الجمهورية ستشعر بالارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة في الأيام المقبلة، مع الارتفاعات الطفيفة في نسب الرطوبة التي بدأ الشعور بها كلما اقتربنا من فصل الصيف، لافتًا إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة.