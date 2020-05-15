بينهم طبيبان.. تعافي 3 أشخاص من كورونا بأسوان

تعافت 3 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بأسوان، وخرجوا من مستشفى أسوان التخصصي "العزل"، ومن بين الـ 3 المتعافين طبيبان.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسوان، أن الأطباء الذين تماثلوا للشفاء اليوم هما "أحمد.م.ج"، و"عبدالرحمن. ع".

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، تم تجهيزه لاستقبال حالات العزل حيث حددته وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، ويوجد بالمستشفى التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد به طاقم طبي وتمريض وعاملين مخصصين للتعامل مع هذه الحالات.