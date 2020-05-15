"استعمار جديد".. رفع العلم التركي على مؤسسات في ليبيا

رصدت قناة "218" الليبية، في تقرير اليوم، ظهور العلم التركي فوق إحدى المؤسسات الليبية بمدينة "مصراتة" الخاضعة لسيطرة حكومة فايز السراج والمدعومة من تركيا، في لافتة تعيد إلى الأذهان ما قامت به "أنقرة" في الشمال السوري.

وقالت القناة إنه عقب تدخل تركيا في الشؤون الليبية، وإعلانها الوقوف في مواجهة الجيش الوطني في معركة "طرابلس"، وإرسال المرتزقة إلى ليبيا، كان لافتا ظهور العلم التركي فوق عدد من المنشآت الحكومية في مدينة "مصراتة" التي تنتشر فيها قوات حكومة السراج الموالية لـ"أنقرة".

وأضافت القناة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لجأ إلى استغلالِ بعض الانقسامات بين مكونات الشعبِ الليبي بهدفِ إثارةِ الفوضى وإيجاد موطأ قدم في الأرض الليبية، خدمةً لمصالحِ بلاده فيها وتحقيق مطامعه الاقتصادية، وحاول استقطابَ بعض الأطراف من خلالِ دعمهم لوجستيا عبر إرسالِ السلاحِ والمرتزقَة من أجلِ قلبِ التوازناتِ في أرض المعركة، واللعبِ على وتر الولاء الديني والقومي.

وذكر تقرير القناة أن أردوغان عمل على إيجاد تحالُف بينَ المتطرفين من جماعة الإخوان وبقية التنظيمات الإرهابية، وضغط لمنح بعضهم المناصب والأموال بعد أن سيطر على القرار لدى حكومة السراج.

وفي ختام التقرير، قالت القناة: "كان اللافت في الأيام الماضية رؤية العلمَ التركي مرفرفا فوقَ عدد من المباني الحكومية في مدينة مصراتة، دلالة على استعمار جديد أبعد ما يريده استقلالَ الشعب الليبي".