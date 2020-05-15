بـ4.5 مليون جنيه.. مشروعات للمياه والصرف بقرية الهنداو في الوادي الجديد

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد، مشروعات مياه شرب نقية وصرف صحي بقرية الهنداو بمركز الداخلة بتكلفة إجمالية 4 مليون و500 ألف جنيه.

وقال اللواء محمد الفحام، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادي الجديد، اليوم الحمعة، إنه جري الانتهاء من حفر بئر جوفي بمقر محطة تنقية مياه الشرب بقرية الهنداو بتكلفة 3 مليون جنيه، بهدف زيادة قدرة محطة التنقية لتخدم قريتي " العوينة – الهنداو" وتوابعهما على أن يجري تفجير البئر خلال اليومين المقبلين.

وأضاف الفحام، أنه جري اعتماد مبلغ مليون ونصف مليون جنيه، لتوصيل شبكة انحدار لمواسير صرف صحي ليغطي مرفق الصرف جميع أحياء القرية، حيث إنه يغطي حاليًا 60 % من القرية فقط، وبمجرد الانتهاء من تركيب خطوط الانحدار خلال الفترة القليلة المقبلة، ستغطي الخدمة زمام القرية بأكمله.