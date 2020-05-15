قبل ترويجها.. ضبط 12 طن أغذية و45 طن مطهرات فاسدة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1189 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، جاء أبرزها ضبط المدير المسؤول عن مفرمة لحوم دون ترخيص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة؛ لحيازته 5.500 طن سلع غذائية "دواجن – دهون حيوانية" دون بيانات وفاسدة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما ضبط المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية؛ لحيازته 5.455 طن سلع غذائية "ملبن – سكر – ملح - مسلى"، و1200 عبوة زيت طعام دون مستندات ومجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وضبط مالك مصنع للمنظفات الصناعية دون ترخيص بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية؛ لحجبه عن التداول 1.600 طن مواد خام خاصة بالمنظفات الصناعية، و3590 لتر كحول مطهر، بقصد رفع أسعارها.

وألقي القبض على المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية دون ترخيص بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة؛ لحيازته 296620 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية، و3 أطنان "كحول – جلسرين – فازلين" مجهولة المصدر.

وفي المنوفية، ضبط مالك مصنع للمنظفات الصناعية دون ترخيص بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية؛ لحيازته 45 طن مواد منظفات صناعية دون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وضبط المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة دون ترخيص بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بالجيزة؛ لقيامه بإنتاج وتصنيع 270260 قطعة كمامة دون بيانات "منتج نهائي وتحت التجهيز"، و87700 عبوة مناديل ورقية مجهولة المصدر، مستخدما خامات دون مستندات مجهولة المصدر، وإدخالها في عملية التصنيع وعدم تدوين أي بيانات على المنتج النهائي؛ لطرحها للبيع للجمهور مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وألقي القبض على المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثانٍ بالقليوبية؛ لحيازته 89760 عبوة "شاي – بيكنج بودر- مشروبات سريعة التحضير"، و2356 عبوة منظفات صناعية مغشوشة ومقلدة دون مستندات ومجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.