خروج 3 حالات من عزل "الراجحي الجامعي" بأسيوط بعد شفائهم من كورونا

قال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أن عزل مستشفى الراجحى الجامعي، استقبل نحو 36 مريضاً من مصابي فيروس كورونا المستجد، منذ بدء تشغيله كمستشفى عزل لعلاج مصابي "كوفيد 19"، من أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وعاملين وطلاب، وتم خروج 3 حالات منهم بعد التأكد من تمام شفائهم وإجراء كافة الفحوصات الطبية التى أثبتت سلبية حملهم للفيروس.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المستشفى منذ تجهيزه كمستشفى للعزل وبدأ باستقبال أول حالة في 23 من إبريل الماضي، وتوالت بعدها الحالات من المنتسبين في أغلبهم لجامعة أسيوط، وخلال تلك الفترة تم بالفعل خروج 3 حالات بعد التأكد من تمام شفائهم وإجراء كافة الفحوصات الطبية التى أثبتت سلبية حملهم للفيروس.

وأضاف "الجمال"، أنه جارى استمرار تقديم الخدمة الطبية اللازمة لعلاج 33 حالة أخرى بالمستشفى وهو ما يتم بأيدي فريق طبي متخصص من أبناء جامعة أسيوط، وتحت إشراف الدكتور إيهاب فوزى مدير مستشفى الراجحى الجامعي، وذلك وفق برتوكولات العلاج المعلن عنها من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.