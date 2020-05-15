حريق يلتهم عددا من المنازل في قرية تحت العزل الصحي بالمنوفية

نشب حريق في عدد من المنازل بقرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، التي أمر المحافظ بوضعها في العزل لظهور عدد كبير من مصابي كوورنا، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق لمساعدة أهالي القرية الذين تجمعوا لإخماد الحريق.

وتلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز قويسنا، بنشوب حريق في عدد من المنازل بقرية طه شبرا، والدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

يذكر أن قرية طه شبرا وضعت تحت العزل الصحي بقرار من محافظ المنوفية، نظرا لظهور عدد كبير من الإصابات بها بفيروس كورونا، فيما تجمع عدد كبير من المواطنين في القرية للمساعدة في إطفاء الحريق.