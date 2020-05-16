أسعار الفاكهة اليوم السبت 16-5-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها أسعار مختلف أنواع الفاكهة في الأسواق، اليوم السبت 16 مايو، وجاءت أسعار الفاكهة كالتالي:

البرتقال

يتراوح سعر البرتقال بين 3 إلى 7 جنيهات للكيلوجرام.

الجوافة

بلغ سعر كيلوجرام الجوافة 6 جنيهات.

البطيخ

سجل سعر الكيلو ما بين 8 إلى 12 جنيها، ليكون متوسط سعر الواحدة 2.5 كيلو جرام نحو 30 جنيهًا.

اليوسفي

وصل سعر كيلوجرام اليوسفي إلى 9 جنيهات.

الفراولة

تراوح سعر كيلوجرام الفراولة بين 3 إلى 7 جنيهات.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 15 إلى 20 جنيهًا، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 20 إلى 30 جنيها.

الموز

بلغ سعر الموز بالأسواق 10 جنيهات للكيلوجرام.

الخوخ

تراوح سعر كيلوجرام الخوخ العريش 8 جنيهات.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 7 جنيهات.