أسعار الفاكهة اليوم الخميس 14-5-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها أسعار مختلف أنواع الفاكهة في الأسواق، اليوم الخميس 14 مايو، وجاءت أسعار الفاكهة كالتالي:

اليوسفي

وصل سعر كيلوجرام اليوسفي إلى 9 جنيهات.

الفراولة

تراوح سعر كيلوجرام الفراولة بين 3 إلى 7 جنيهات.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 15 إلى 20 جنيهًا، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 20 إلى 30 جنيها.

البرتقال

يتراوح سعر البرتقال بين 3 إلى 7 جنيهات للكيلوجرام.

الجوافة

بلغ سعر كيلوجرام الجوافة 6 جنيهات.

البطيخ

وسجل سعر الكيلو ما بين 8 إلى 12 جنيها، ليكون متوسط سعر الواحدة 2.5 كيلو جرام نحو 30 جنيهًا.

الموز

بلغ سعر الموز بالأسواق 10 جنيهات للكيلوجرام.

الخوخ

تراوح سعر كيلوجرام الخوخ العريش 8 جنيهات.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 7 جنيهات.