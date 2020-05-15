البترول: ننتج 3 أنواع مطهرات لمواجهة كورونا ونغطي 58 منشأة بحثية

أكد الدكتور محمد عبدالرؤوف، رئيس التفتيش الهندسي لقطاع البترول، أن التحالف القومي للبتروكيماويات ينتج 3 أنواع من المطهرات لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن التحالف عبارة عن مبادرة تمويلية من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا دشنت في عام 2017.

وأضاف "عبدالرؤوف"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة "مصر الأولى"، أن 4 وزارات تشارك في المبادرة وهي: الإنتاج الحربي والتجارة والصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي والبترول.

وتابع: "المطهرات تشمهل مطهر الأرضيات والأسطح بالإضافة إلى الجل، والمنتج الثالث هو الإسبراي".

ولفت إلى أن المعهد يعد أحد المعاهد البحثية الرائدة في مجال ربط البحث العلمي بالصناعة، مشيرا إلى أنه يسهم بدور كبير في مساعدة شركات البترول في التغلب على مشكلات عمليات الإنتاج والتنقيب والتكرير.

ونوه بأن التحالف يغطي نحو 58 منشأة بحثية، و113 مستشفى جامعيا على مستوى الجمهوريةـ لتجاوز أزمة انتشار فيروس كورونا.