طقس الغد شديد الحرارة نهارا.. وأمطار خفيفة إلى متوسطة تمتد إلى القاهرة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، السبت، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري والرياح تنشط أحيانًا، وطقس حار على السواحل الشمالية والرياح تنشط أحيانًا، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح نشطة.

ويسود طقس لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تتساقط الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة (40% تقريبًا) على فترات متقطعة من اليوم، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء (50 إلى 60 % تقريبًا) على فترات متقطعة من اليوم.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحرين معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية على المتوسط وشمالية غربية على الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 40 23

الإسكندرية 32 21

وادي النطرون 40 22

طنطا 34 20

شبين الكوم 38 21

دمنهور 37 21

بلطيم 33 22

مطروح 29 21

السلوم 31 21

سيوة 39 24

بورسعيد 29 22

دمياط 29 20

الزقازيق 39 21

المنصورة 39 21

الإسماعيلية 40 22

السويس 39 22

العريش 32 20

رفح 33 19

راس سدر 37 24

نخل 40 23

نويبع 38 26

طابا 36 24

كاترين 33 19

الطور 39 22

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 37 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 40 24

بني سويف 41 25

المنيا 41 25

أسيوط 42 26

سوهاج 42 26

قنا 42 27

الأقصر 42 27

أسوان 43 27

إدفو 43 27

أبو سمبل 41 29

الوادي الجديد 42 28

شلاتين 39 27

أبو رماد 37 27

حلايب 36 28

رأس حدربة 36 26