حرارة وأمطار رعدية.. توقعات الأرصاد لحالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون طقس، اليوم الجمعة، حارا على القاهرة والوجه البحري، مع نشاط ملحوظ في حركة الرياح نهارًا، ويكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية ونشاط الرياح أحيانًا، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح تنشط أحيانا.

كما توقع الخبراء أن يكون الطقس لطيفًا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية، ومعتدلًا على جنوب الصعيد، وتشهد القاهرة أمطارًا خفيفة بنسبة 30% تقريبًا، ومن خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء بنسبة 60%.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد أن شمال البلاد سيتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.